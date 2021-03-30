Протесты на Банковой: Правоохранители составили протокол на Сорда за "фейковый орден"

Владислав Гранецкий-Стафийчук Фото: Украинская правда

Он уверял, что имеет орден Богдана Хмельницкого III степени

На участника акций в поддержку активиста Сергея Стерненка, что происходили под Офисом президента Украины, ветерана АТО Владислава Сорда (настоящее имя — Владислав Гранецький-Стафийчук) составлен административный протокол за незаконные действия относительно государственных наград. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

Как отмечается, в СМИ появилась информация о том, что один из митингующих награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. О наличии военного отличия рассказал сам Сорд в эфире одного из телеканалов. Тем не менее, в ОП эту информацию правоохранителям опровергли.

Следовательно, на жителя Винницкой области был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы административного дела и изъятый орден Богдана Хмельницкого III степени будут направлены в суд для принятия законного решения.

Напомним, 20 марта, сторонники активиста Сергея Стерненко вышли на акцию под Офис президента. Сначала митинг проходил мирно, но впоследствии демонстранты начали жечь петарды и файеры, бить окна и разрисовывать здание.

После этого, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция готовит ряд подозрений из-за событий возле ОПУ. А также он пообещал, что провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ.

К слову, ранее правоохранители задержали одного из участников митинга - уроженца Винницкой области, 1995 года рождения, Владислава Сорда (Стафийчука). Ему объявлено подозрение за избиение окон в дверях административного здания.

Также объявлено о подозрении одному из организаторов акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка. По данным СМИ, подозрение объявлено председателю Общественного движения "Гонор" Сергею Филимонову.