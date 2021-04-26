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Протестующие против карантина в Николаеве прорвались в мэрию. Фото

НикВести

Митингующие требовали отмены ограничений на пассажирские перевозки в городе

Водители маршруток, активисты и физические лица-предприниматели, которые вышли на акции протеста против карантинных ограничений в Николаеве, прорвались внутрь здания городского совета. Об этом сообщают "НикВести"

Как отмечается, сначала около трех сотен митингующих собрались под зданием управления патрульной полиции в Николаевской области, затем они двинулись на Соборную площадь и дошли до городского совета. 

При этом добавляется, что недовольные жители Николаева требуют отмены карантинных ограничений, в частности, тех, что касаются проезда общественного транспорта и пользования спецпропусками. Люди аргументировали эти требования тем, что из-за этого на остановках создают длиннющие очереди из пассажиров, где вероятность заражения коронавирусом намного больше. А также отметили, что таким образом нарушается их право на работу. 

Следовательно, мэр так и не вышел к митингующим. Через это они решили самостоятельно прорваться в помещение. Там их все же встретил глава города Александр Сенкевич, однако сообщил, что отменить карантинные ограничения не может. По его словам, это можно будет сделать, если в ближайшее время город будет отнесен к "оранжевой" зоне. 

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Напомним, ранее в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации до 30 июня из-за пандемии коронавируса. Как отметили в правительстве, соответствующее решение должно стать напоминанием для украинцев о необходимости быть осмотрительными и осторожными. 

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