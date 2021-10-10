Прощание с нардепом Поляковым состоится в 11 октября в Чернигове

Антон Поляков Фото из открытых источников

Мероприятие запланировано на 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре

Прощание с народным депутатом от группы "За майбутнє" Антоном Поляковым состоится в понедельник, 11 октября. Об этом сообщается на Telegram-странице покойного.

"Прощание с народным депутатом Украины Антоном Поляковым состоится завтра, 11 октября 2021 года, в 10:00. Черниговский областной филармонический центр, проспект Мира, дом 15", - отмечается в публикации.

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Напомним, ночью 8 октября в Днепровском районе Киева в такси умер народный депутат от депутатской группы "За майбутнє" Антон Поляков. Его пытались реанимировать врачи быстрой, только попытки были тщетными.

По предварительной информации правоохранителей, нардепа не стало в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие сейчас ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Кроме того, в зале парламента возник скандал из-за высказывание Галины Третьяковой о смерти Антона Полякова в чате "Слуги народа". По словам народного депутата Игоря Палицы, она написала: "На одного врага меньше".

В зале парламента ей кричали: "Позор!". А Палица призвал руководство фракции монобільшості и Верховной Рады дать надлежащую оценку такой позиции.