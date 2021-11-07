Пропавшего в Черкассах ребенка помог найти служебный пес

Фото из открытых источников

Ребенок сбежал из дома после конфликта с родителями

В Черкассах служебная собака помогла правоохранителям за полтора часа найти 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома после конфликта с родной матерью. Об этом сообщили в прессслужбе областной полиции.

Отмечается, что в полицию Черкасской области позвонила женщина и сообщила о том, что ее ребенок ушел из дома и не вернулся. Мать рассказала, что сначала она самостоятельно пыталась разыскать дочь, а когда поиски не дали результата, решила обратиться к правоохранителям.

В результате на поиски ребенка привлекли местных полицейских, ювенальную полицию, а также инспектора-кинолога полиции Черкасской области Андрея Давыденко, со своей четвероногой напарницей Дакотой.

Поиски пропавшей начались с места ее проживания, где немецкая овчарка сразу взяла след" и через полтора часа нашла другой дом, где и находилась девочка.

"Сложность была в том, что мы изначально не знали, где искать ребенка — город большой. Собака прошла по запаховому следу и указала на дом, в котором, как стало известно позже, и находился ребенок", - пояснил кинолог Андрей Давыденко.

Выяснилось, ребенок был у подруги и из-за ссоры с матерью стеснялась возвращаться домой. Сейчас правоохранители уже провели профилактическую работу с девочкой и ее мамой во избежание подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области спасатели разыскивали туриста, который заблудился во время катания в Карпатских горах.