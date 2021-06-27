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В "ПриватБанке" заявили о возобновлении работы после сбоя

Из открытых источников

В банке заверили, что вернули все деньги

В "Приватбанке" заявили, что полностью исправили все неисправности, связанные с техническим сбоем, и вернули деньги клиентам. Об этом сообщает пресс-служба банка

"Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой", - говорится в сообщении.

Также в банке заверили, что приложат все усилия, чтобы подобные ситуации больше не случались. 

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Напомним, накануне в работе "ПриватБанка" произошел сбой, в результате чего у некоторых клиентов были повторно списаны деньги, а также возникли проблемы с корректным отображением баланса. 

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