Присваивали деньги иностранцев с помощью фишинга: В Днепре разоблачили мошенников

Задержание интернет-мошенников в Днепре Фото Нацполиция

Трое правонарушителей создали около десяти фишинговых сайтов

В Днепре разоблачили интернет-мошенников, которые присваивали деньги иностранных граждан с помощью фишинговых сайтов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Трое 19-летних местных жителей создали около десяти фишинговых сайтов, которые полностью копировали дизайн иностранных интернет-площадок объявлений. Пользователи, граждане стран Европы и Америки, на фейковых ресурсах вводили свои банковские данные для расчета. В дальнейшем собранные данные карточек злоумышленники "подвязывали к системе бесконтактной оплаты на телефонах. Со счетов потерпевших фигуранты оплачивали покупки в магазинах бытовой техники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительная сумма убытков достигает более миллиона гривен.

При этом добавляется, что в результате обысков у правонарушителей изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карты.

По факту дела полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения злоумышленникам. Следственные действия продолжаются.

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