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Приморский суд Одессы оставил Сергея Стерненко под стражей

Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы захоронение экс-депутата, 23 февраля 2021 года hromadske.ua

Суд сегодня рассматривал ходатайство адвокатов об освобождении активиста из СИЗО

Приморский суд в Одессе оставил под стражей активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Стерненко.

"Судья Ершова самовольно оставила Стерненко под стражей", - говорится в заметке.

Приморский суд Одессы рассматривал ходатайство адвокатов об освобождении радикала из СИЗО. В частности, защита подала апелляцию на приговор суда и примененную меру пресечения.

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Напомним, что 23 февраля состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 годам лишения свободы.

Сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещал обжаловать решение.

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