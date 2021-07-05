Придавило машиной к скале: На шахте в Кривом Роге погиб рабочий

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Правоохранители открыли уголовное производство

В Покровском районе Кривого Рога на шахте "Октябрьская" в результате несчастного случая погиб проходчик-взрывник, сообщает "Первый Криворожский".



Как отмечается, чрезвычайное происшествие произошло накануне около 04:25. Во время работы 31-летнего мужчину придавило погрузочно-доставочной машиной к скале.



"Правоохранители подтвердили информацию о том, что мужчина скончался на месте. Они открыли дело согласно части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в городе Доброполье смертельно травмировался горняк, который выполнял подземные работы на шахте "Алмазная" ГП "Добропольеуголь-добыча". Он выполнял под землей работы по перемещению конечной станции конвейера с места. Однако в один момент сорвалась лебедка и ударила мужчину по голове.