live
Новости » События Читати новину українською

Придавило машиной к скале: На шахте в Кривом Роге погиб рабочий

Фото из открытых источников

Правоохранители открыли уголовное производство

В Покровском районе Кривого Рога на шахте "Октябрьская" в результате несчастного случая погиб проходчик-взрывник, сообщает "Первый Криворожский".

Как отмечается, чрезвычайное происшествие произошло накануне около 04:25. Во время работы 31-летнего мужчину придавило погрузочно-доставочной машиной к скале.

"Правоохранители подтвердили информацию о том, что мужчина скончался на месте. Они открыли дело согласно части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда)", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Задолженность перед шахтерами за 2021 год полностью погашена, - Минэнерго

Напомним, ранее в городе Доброполье смертельно травмировался горняк, который выполнял подземные работы на шахте "Алмазная" ГП "Добропольеуголь-добыча". Он выполнял под землей работы по перемещению конечной станции конвейера с места. Однако в один момент сорвалась лебедка и ударила мужчину по голове.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

На Донбассе будет экологическая и гуманитарная катастрофа, если начнут добывать сланцевый газ, — Марчевский Экокатастрофа на Донбассе может представлять угрозу для Азовского моря, - эксперт Весь Донецк может взлететь на воздух из-за аварии на заводе, - эксперт Выход Медведчука из ТКГ парализовал минский процесс, Москве больше не с кем вести переговоры о прекращении конфликта на Донбассе, - аналитик

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект