Преступника, который сбежал в пятницу из зала суда под Киевом поймали

Беглеца увидел спецназовец столичной полиции

Правоохранители задержали уроженца Азербайджана, который на днях сбежал из зала Ирпенского городского суда. Его разыскивали в районах вокруг Киева. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины .

Согласно сообщению, беглеца увидел спецназовец столичной полиции. Он задержал его и вызвал на помощь наряд и оперативную группу. Сейчас преступник передан правоохранителям Киевской области для проведения следственных действий.

Как отмечается, задержанный совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (Разбой) УК Украины.

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Напомним, в пятницу, 28 мая, Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде. Для его поимки была объявлена спецоперация. На поиски преступника отправили личный состав и наряды полиции области.