Преследование митингующих во время Майдана: Перед судом предстанут 6 экс-правоохранителей

Евромайдан, Киев, 2014 год Фото из открытых источников

Им инкриминируют незаконное привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией

Перед судом предстанут бывший заместитель межрайонного прокурора Черкасской области, бывший заместитель начальника одного из горотделов ГУ МВД в Черкасские области и четыре бывших следователей этого отдела с преследованием черкасских митингующих во время событий на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В январе 2014 года следователи, действуя по указанию своего руководителя и в сговоре с прокурором, прибегнув к фальсификации материалов уголовного производства, безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы массовые беспорядки, захват зданий и сооружений семерых заведомо невиновных лиц, которые были незаконно задержаны сотрудниками милиции в городе Черкассы", - говорится в сообщении.

В то же время бывшие правоохранители арестовали митингующих, подав в суд ходатайство о применении мер пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас им инкриминируют незаконное привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией; заведомо незаконное содержание под стражей, что повлекло тяжкие последствия; незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; составление и выдачу заведомо ложных официальных документов; вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.

К слову, против судьи, одобрившего арест в виде содержания под стражей, уже направлен обвинительный акт в суд.

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Напомним, ранее Печерский райсуд города Киева разрешил проведение специального досудебного расследования касательно бывшего министра обороны Украины по делам Майдана.