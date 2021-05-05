НВФ за день 11 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, - ООС

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Боевых потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 5 мая, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи Водяного НВФ четыре раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.

Неподалеку поселков Новоалександровка противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки – еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

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В районе Новомихайловки НВФ дважды совершили обстрел из стрелкового оружия. В пригороде населенных пунктов Майорск, Причепиловка и Гнутово противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Напомним, ранее в Донецкой области в результате обстрела города Красногоровка незаконными вооруженными формированиями было повреждено отделение Марьинской центральной районной больницы, где принимают больных коронавирусом COVID-19.