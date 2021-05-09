Празднование Дня Победы: Полиция начала 13 производств из-за нарушений

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Большинство нарушений касались использования запрещенной символики

Во время мероприятий ко Дню победы в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, открыто 13 уголовных производств. Об этом сообщает прессслужба Нацполиции.

Как отмечается, по состоянию на 18:00 в Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысяч человек.

Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, большинство из которых касались использования запрещенной символики.

По результатам проверки в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 13 уголовных правонарушений.

Из них 11 – за ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины. 4 такие производства открыты в Запорожской области, по 2 – в Закарпатской и Сумской, по 1 – в Луганской, Одесской и Николаевской областях.

Еще одно производство открыто на Львовщине по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины, и одно в Николаевской области ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа...) Уголовного кодекса Украины.

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Также составлено 22 административных протокола: 8 – по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП (6 – в Одесской и по 1 – во Львовской области и городе Киеве); 5 – по ст. 173-3 (Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) КУоАП (2 – в Одесской и по 1 – в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях); 5 – по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского...) КУоАП (3 – в Одесской и 2 – Запорожской областях); 4 – по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил по карантину людей) КУоАП (2 – в Одесской, по 1 - в Запорожской и Луганской областях).

Напомним, ранее в этот день в Одессе во время митинга до 9 мая произошли столкновения между одесситами и правоохранителями. Люди принесли с собой портрет Жукова и георгиевские ленточки.