Праздновали Ивана Купала: В Коростене произошел взрыв, есть пострадавшие

В результате травмировались три человека

В городе Коростень Житомирской области в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала рядом с пиротехникой произошел взрыв. Об этом информирует пресс-служба Управление Нацполиции в области и местное издание Коростень.today.

Отмечается, что в результате инцидента в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра. Им назначили амбулаторное лечение.

По состоянию на сегодня информации о других пострадавших в результате этого происшествия нет.

"Пожар произошел около 23 часов 9 июля в райцентре во время массового мероприятия. В рамках начатого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Коростень.today со ссылкой на очевидцев происшествия уточняет, что взрыв вызвали канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень.

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Напомним, ранее в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением.

Позже в одной из квартир дома сотрудники ГСЧС обнаружили тело мужчины без признаков жизни.