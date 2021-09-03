Правозащитники заявляют о похищении ФСБ крымского татарина после обысков

Фото из открытых источников

Мужчины нет в одном из так называемых правоохранительных органах

Сотрудники ФСБ РФ похитили жителя временно оккупированного Крыма Эльдара Одаманова после обысков в его доме в Симферополе. Об этом сообщает организация "Крымская солидарность" в Facebook.

Согласно сообщению, в доме Одаманова утром, около 06:00, прошел обыск. Его связали со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Во время обысков силовики с нашивками ФСБ изъяли технику.

После того как Одаманов вытребовал у силовиков показать содержимое пакета с вещами, которые они у него изъяли, там не оказалось его мобильного телефона. Хотя в протоколе его отметили. Затем стало известно, что один из мужчин в камуфляже забрал его и уехал в неизвестном направлении.

Около 07:20 обыск завершился, а Одаманова попросили поехать вместе с силовиками в центральное отделение полиции. Однако, когда жена задержанного туда позвонила, ее мужа там не обнаружили. Его также нет в других так называемых правоохранительных органах.

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Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму представители российских силовых структур пришли с обысками в дома крымских татар, после чего арестовали пятерых человек.