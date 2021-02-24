Пожар в Харькове: Семьям погибших выплатят по 10 тыс. грн компенсации

Пожар в доме престарелых в Харькове ГСНС

Деньги выделят из городского бюджета

Семьи погибших и пострадавшие в результате пожара дома для пожилых людей в Харькове получат по 10 тыс. грн компенсации. Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время презентации отчета правительственной комиссии по выявлению причин трагедии на заседании Кабмина, сообщает Страна.иа.

"Всего будет выделено по 10 тысяч гривен на каждую семью погибших и каждому пострадавшему, которые подали соответствующие заявления", - сказал министр.

Он также отметил, что захоронение погибших финансируется из бюджета Харькова, а материальная помощь будет выплачена после сессии Харьковского областного совета 4 марта.

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По словам Чернышова, за отсутствие реагирования на обращения граждан о нарушениях противопожарной безопасности в доме престарелых были наказаны трое руководителей и три участковых харьковской полиции.

Кроме этого, он отметил, что из 15 погибших в пожаре одно тело до сих пор не идентифицировано, однако ранее полиция Харьковской области утверждала, что личности всех жертв установлены.

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Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. В результате погибло 15 человек, еще 9 удалось спасти. Пятерых из них доставили в больницы города.

Впоследствии было задержаны четверо организаторов работы дома для пожилых людей, в котором произошел пожар, им сообщили о подозрении. После этого суд отправил арендатора сгоревшего дома Вячеслава Кравченко под стражу на 60 суток без права внесения залога.