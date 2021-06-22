Пожар в Киевской области: Спасатели назвали возможную причину взрыва

Пожар в Белогородке Общественное

В ГСЧС убеждены, что это точно был не газ

В ДНСН назвали вероятную причину взрыва и пожара в многоквартирном доме в селе Белогородка под Киевом. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины в Киевской области Сергей Майстренко в комментарии Общественному.

По его словам, спасатели считают, что причиной инцидента могло быть неустановленное взрывное устройство.

"Причиной взрыва точно не был газ. По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", - отметил Майстренко.

Напомним, в понедельник, 21 июня, в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением.

Позже в одной из квартир дома сотрудники ГСЧС обнаружили тело мужчины без признаков жизни.