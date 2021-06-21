Пожар в Киевской области локализовали, в результате взрыва погиб человек

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Двое пострадавших находятся в больнице

В Киевской области в одной из квартир дома, где сегодня прогремел мощный взрыв и возник пожар, обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В одной из квартир звеном ГДЗС обнаружено тело одного погибшего. Пожар локализирован в 16:28", - отмечается в сообщении.

По словам спасателей, сам огонь распространился на 4 и 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна.

Всего от взрыва пострадало 8 человек.

"2 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения и 6 пострадавших, после осмотра врачами от госпитализации отказались", - уточняется в сообщении.

Всего на свежий воздух эвакуировали 40 человек.

На месте продолжают работать сотрудники ГСЧС и правоохранители.

Напомним, 21 июня в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением.