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"Повышал зарплаты": Экс-руководителя продовольственно-зерновой корпорации подозревают в растрате 9 млн грн госсредств

Подозрение бывшему руководителю Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Офис Генпрокуратура

Бывший руководитель незаконно сменил штатное расписание

Бывшего исполняющего обязанности председателя правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" подозревают в растрате 9 миллионов гривен государственных средств на создание новых должностей и повышение зарплат. Об этом сообщает Офис генпрокурора

Согласно сообщению, гражданин Великобритании, будучи исполняющим обязанности председателя правления госпредприятия, причинил имущественный ущерб, незаконно изменив штатное расписание и коллективный договор.

В частности, он дополнительно ввел в штат общества 18 должностей и повысил размеры должностных окладов, премий и надбавок.

Как отмечается, первому заместителю председателя правления был увеличен должностной оклад со 100 до 500 тыс. грн, заместителям председателя правления с 70 до 450 тыс. грн, а директорам департаментов с 80 до 250 тыс. грн.

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В течение января-февраля 2020 года служебным лицам было выплачено только премий на более 4 млн грн. В целом действия экс-чиновника привели к убыткам государственному предприятию более 9 млн гривен. 

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по факту растраты денежных средств общества в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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Напомним, ранее стало известно, что во Львовской области будут судить начальника отдела Управления труда и социальной защиты одного из городских советов, злоупотребляя служебным положением завладела 412 тыс. грн бюджетных средств

 

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