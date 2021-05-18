Поврежденные крыши, отсутствие электричества и подтопления: В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды

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Над преодолением последствий работают коммунальщики и спасатели

Из-за ухудшения погодных условий в центральных и южных регионах часть населенных пунктов осталась без электричества, приблизительно в сотне зданий была повреждена крыша, а некоторые домохозяйства были подтоплены. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 18 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 8 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Днепропетровская – 7 и Херсонская – 1", - говорится в сообщении.

Кроме этого, накануне в результате гроз, шквалов и порывов ветра на территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов Херсонской области были повреждены кровли 107 зданий (96 частных домов, 3 школы, 2 детсада, 2 амбулатории, 3 здания сельских советов и 1 дом культуры). Жертв и пострадавших из-за непогоды нет.

Как отмечается, в г. Жмеринка Винницкой области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 8 домохозяйств. К откачке воды привлекли 8 человек и 3 единицы техники.

Напомним, накануне, 17 мая, в Украине объявили штормовое предупреждение. На территории некоторых регионов прошли сильные дожди, грозы и град.