Повредили церковную утварь: В Виннице напали на автомобиль митрополита Варсонофия

Нападавший накануне посещал Крестовоздвиженский храм

В Виннице мужчина напал на автомобиль в котором находился епископ Украинской православной церкви, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий. Мужчина повредил церковную утварь и архиерейский посох, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

"В городе Винница у Крестовоздвиженского храма произошло нападение неизвестного мужчины на автомобиль митрополита Варсонофия", - говорится в сообщении.

Мужчина повредил церковную утварь, архиерейский посох и причинил повреждения автомобилю.

После завершения богослужения митрополит Варсонофий написал заявление в полицию.

Как оказалось впоследствии, нападавший накануне посещал Крестовоздвиженский храм и спрашивал у настоятеля: "почему церковь занимается политикой?". "Отец Николай ответил, что Украинская православная церковь политикой не занимается", - добавили в епархии.

Кроме того, в Александровке, где должно было состоятся выездное архиерейское богослужения, представители ПЦУ договаривались не пустить архиерея УПЦ в деревню. Полицейские обеспечивали правопорядок.

Напомним, в январе прихожане Свято-Успенского храма УПЦ села Деловое Закарпатской области отстаивали свое право на богослужение в нем и имущество, которое принадлежит церковной общине. Так, представители Православной церкви Украины (ПЦУ) собрали подписи о переходе храма к ПЦУ и суд принял соответствующее постановление. В то же время в УПЦ заявили, что голосование было незаконным, так как в нем якобы принимали участие люди, которые не являются прихожанами храма.