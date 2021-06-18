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Потоп в Ялте: От стихии пострадали восемь человек

Из-за непогоды прекратили подачу воды

В результате сильных осадков в Ялте случился настоящий потоп, от которого пострадали уже восемь человек. Об этом сообщила в Facebook "глава администрации" Ялты Янина Павленко. 

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По ее словам, сейчас интенсивность осадков у города снижается, в целом выпало более 135 миллиметров осадков. Подобная ситуация в городе произошла в 1922 году.

Как отмечается, от непогоды пострадали восемь человек, одного человека с переломом лодыжки пришлось оперировать. У семи других лиц мелкие травмы, не требующие стационарного лечения. 

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Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных дождей и подтоплений в Ялте начали эвакуацию людей. 

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