Потоп в Ялте: От стихии пострадали восемь человек
Из-за непогоды прекратили подачу воды
В результате сильных осадков в Ялте случился настоящий потоп, от которого пострадали уже восемь человек. Об этом сообщила в Facebook "глава администрации" Ялты Янина Павленко.
По ее словам, сейчас интенсивность осадков у города снижается, в целом выпало более 135 миллиметров осадков. Подобная ситуация в городе произошла в 1922 году.
Как отмечается, от непогоды пострадали восемь человек, одного человека с переломом лодыжки пришлось оперировать. У семи других лиц мелкие травмы, не требующие стационарного лечения.
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Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных дождей и подтоплений в Ялте начали эвакуацию людей.