Потоп в Мариуполе: Затоплены улицы, дома и повалены деревья

Потоп в Мариуполе Фото из открытых источников

В результате аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии

В ночь с 16 на 17 июня в Мариуполе пронеслись сильные ливни с грозой и градом. Об этом сообщает mrpl.city.

Отмечается, что дождь стал причиной многочисленных подтоплений жилых домов, залития квартир и щитовых.

На улицах города образовались большие "озера", в которых тонули автомобили, а сильными порывами ветра валило деревья и рвало провода.

В результате аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии.

О последствия ночной стихии горожане сообщают в Контакт-центр "15-55" и в социальных сетях.

Мариупольцы отмечают, что за считанные часы затопило площадь Кирова и дорогу под мостом возле "Самолета".

"Бульвар Хмельницкого 2, обзавелись своим озером. Так же вода течет в квартирах, подъездах", - написала местная жительница.

Кроме этого, в Кальмиусском районе высокая тополь обвалилась на пятиэтажку, повредив балконы.

Также жители добавляют, что в эту ночь в Мариуполе много раз била молния. Один из разрядов пришелся на елекроопору в Приморском районе. Вследствие чего, выключился свет.

Сообщается, что в КП "МТТУ" с приближением грозы заранее начали принимать меры, чтобы исключить негативные последствия непогоды на работу пассажирского транспорта.

Однако, горожане отмечают, что, несмотря на это, "коммунальное ад" предотвратить не удалось.

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Напомним, в ночь с 3 на 4 июня в Мариуполе также прошел дождь, заливая город тоннами воды во всех районах. Обильные осадки выше нормы нанесли ущерб и создали множество аварийных ситуаций.