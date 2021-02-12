Последствия от решения закрыть телеканалы власть Зеленского не просчитала, – политолог

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Президент решил закрыть телеканалы после получения закрытой социологии относительно рейтингов оппозиционных политиков

Власть должна всегда просчитывать последствия своих решений. Но относительно закрытия и исключения из телевизионного вещания телеканалов ZIK, NewsОne и "112 Украина" власти последствий не просчитывали.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявила политический эксперт Светлана Кушнир.

"Власть должна всегда просчитывать последствия своих решений. Последствия решений в отношении закрытия и исключения из телевизионного вещания телеканалов ZIK, NewsОne и "112 Украина" власть не просчитывала. Возможно, это было импульсивное решение президента. Ведь он, получив закрытую социологию, увидел, что оппозиционные партии, оппозиционные политики начинают лидировать, вот и начал искать виновных", – отметила политический эксперт.

Вместе с тем она добавила, что власти начали искать проблему в телеканалах, закрыв глаза на проблемы в собственном окружении.

"Понятно, что не виноват Офис президента, который так плохо коммуницировал с обществом, нельзя наказать госпожу Мендель, нельзя назвать виновным, например, Кабмин, который насобирал денег в коронавирусный фонд и вместо того, чтобы поддерживать медицину, решил потратить деньги на дороги, не может быть виноват Ермак, что до сих пор мир в Украине не наступил, не может быть обвинен в том, что у нас с "Большим строительством" произошла неприятная ситуация, Кирилл Тимошенко. Не может! Вот и начали искать виновных. Переключали каналы и поняли, что "они виноваты". Они нагнетали, они показали, и все", – прокомментировала Светлана Кушнир.

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Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.