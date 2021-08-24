После торжеств на Крещатике вандал залил красной краской лестницу возле КГГА

Злоумышленника уже задержали, им оказался уроженец Запорожской области

После торжеств на Крещатике вандалы залили красной краской лестницу возле КГГА Фото: Нацполиция

После торжественных мероприятий на Крещатике к 30-й годовщине Независимости Украины вандал залил красной краской лестницу возле здания Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, сегодня около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания КГГА мужчина облил себя и флагшток краской. Происшествие полицейские должным образом зарегистрировали и начали проверку.

После торжеств на Крещатике вандалы залили красной краской лестницу возле КГГА Фото: Нацполиция

На месте правоохранители выяснили, что к админзданию на улице Крещатик подошел молодой человек и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

После торжеств на Крещатике вандалы залили красной краской лестницу возле КГГА Фото: Нацполиция

Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

После торжеств на Крещатике вандалы залили красной краской лестницу возле КГГА Фото: Нацполиция

К слову, это не единственный досадный инцидент этого дня. Ранее сообщалось, что в Киеве во время военного парада на Крещатике мужчина пытался совершить самоподжог.