Пошли в лес по чернику: На Закарпатье потерялись четверо детей

Правоохранители просят лиц, которым что-то известно о судьбе детей, обращаться на спецлинию 101 или 102

Фото из открытых источников

В Ужгородском районе вечером 18 августа исчезли четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Вчера вечером на Закарпатье, вблизи села Порошково Ужгородского района, исчезли четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику. Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

Известно, что по тревоге подняты силы Национальной полиции Украины, спасатели ГСЧС Украины и Национальная гвардия Украины. Создан штаб по поиску детей.

Также к поискам привлечены, кроме правоохранителей, волонтеры - местные жители. Используются служебные собаки и коптеры.

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Как отмечается, ищут четырех детей цыганской национальности:

Николая - 6 лет, черноволосый, худощавый, одетый в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны;

Людмилу - 5 лет, блондинка, худощавая, одетая в синее платье и сапожки;

Марийку - 7 лет, блондинка, худощавая, одетая в спортивки и сапожки;

Даниэлу - 8 лет, светловолосая, худощавая, одетая в черное платье и сапожки.

По информации ГСЧС, по состоянию на 08:00 19 августа поиски детей продолжаются. К поисковым работам дополнительно привлечены 12 человек и 1 ед. техники ГСЧС. Готовится к вылету вертолет ГСЧС.

Всего к поисковым работам привлечены 73 человека и 8 ед. техники, 2 собаки, а именно:

ГСЧС - 23 человека и 3 ед. техники;

Нацполиция – 22 человека, 4 ед. техники и 2 собаки;

местное население - 20 человек;

работники лесного хозяйства – 8 человек и 1 ед. техники.

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Министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook сообщил, что четырех детей нашли.

"Только что сообщили, что детей в Ужгородском районе Закарпатской области совместными усилиями нашли! Николай, Людмила, Маша и Даниэла пробыли в лесу всю ночь, но Слава Богу, живы и здоровы, хотя и напуганы", - написал глава МВД.

Напомним, ранее в Карпатах потерялся 6-летний мальчик, он заблудился во время подъема на гору Говерла. Поиски проводили вблизи поселка Ворохта в Ивано-Франковской области, впоследствии ребенка нашли.