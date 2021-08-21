Пошел в лес собирать ягоды: В Сумской области ищут маленького мальчика
К работе привлекли кинологов и водолазов
В Сумской области ищут 7-летнего мальчика, который пошел в лес собирать ягоды и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"21 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу пропал мальчик 2014 года рождения", - говорится в сообщении.
Новости по теме: В Одессе погиб ребенок: Мальчик выпал из окна третьего этажа
Как отмечается, сейчас к поисковым работам привлечены работники ГСЧС Украины, сотрудники Нацполиции и водолазно-спасательной службы, кинологи и волонтеры.
Кроме этого, от ГСЧС дополнительно привлекаются работники подразделений из г. Путивль и г. Бурынь.
Новости по теме: В одном из украинских аквапарков утонул 9-летний ребенок
Напомним, недавно в Ужгородском районе Закарпатской области искали четверых детей, которые пошли в лес собирать чернику.