Пошел в лес собирать ягоды: В Сумской области ищут маленького мальчика

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К работе привлекли кинологов и водолазов

В Сумской области ищут 7-летнего мальчика, который пошел в лес собирать ягоды и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу пропал мальчик 2014 года рождения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас к поисковым работам привлечены работники ГСЧС Украины, сотрудники Нацполиции и водолазно-спасательной службы, кинологи и волонтеры.

Кроме этого, от ГСЧС дополнительно привлекаются работники подразделений из г. Путивль и г. Бурынь.

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Напомним, недавно в Ужгородском районе Закарпатской области искали четверых детей, которые пошли в лес собирать чернику.