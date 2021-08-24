home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Порошенко облили зеленкой после Марша защитников в центре Киева

Петр Порошенко Фото из открытых источников

После инцидента экс-президент подошел к автомобилю патрульной полиции, сел в машину и уехал в неизвестном направлении

В Киеве, после завершения Марша защитников – ветеранов, неизвестные облили пятого президента Украины Петра Порошенко зеленкой. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Отмечается, что нападавшие брызнули зеленкой прямо в лицо Порошенко.

После инцидента экс-президент подошел к автомобилю патрульной полиции, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Позже в Telegram-канале PavlovskyNEWS сообщили, что правоохранители задержали мужчину, который облил зеленкой Порошенко. 

Новости по теме: В Харькове облили зеленкой представителя горсовета

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на торжествах к 30-летию независимости Украины во время речи пошутил и рассмешил присутствующих второго, третьего и пятого президентов – Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Заявление США на "Крымской платформе": Мы намерены поставить Россию на место Зеленский открыл первый саммит "Крымской платформы" в Киеве Стало известно, кто будет представлять НАТО на саммите "Крымской платформы" Литва присоединится к саммиту "Крымская платформа" и празднованию Дня Независимости Украины

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект