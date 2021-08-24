Порошенко облили зеленкой после Марша защитников в центре Киева

Петр Порошенко Фото из открытых источников

После инцидента экс-президент подошел к автомобилю патрульной полиции, сел в машину и уехал в неизвестном направлении

В Киеве, после завершения Марша защитников – ветеранов, неизвестные облили пятого президента Украины Петра Порошенко зеленкой. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Отмечается, что нападавшие брызнули зеленкой прямо в лицо Порошенко.

После инцидента экс-президент подошел к автомобилю патрульной полиции, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Позже в Telegram-канале PavlovskyNEWS сообщили, что правоохранители задержали мужчину, который облил зеленкой Порошенко.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на торжествах к 30-летию независимости Украины во время речи пошутил и рассмешил присутствующих второго, третьего и пятого президентов – Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко.