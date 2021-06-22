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Попытка сокрытия убийства. Названа причина взрыва в доме под Киевом

Фото из открытых источников

Полиция полагает, что был поджог

Взрыв в жилом доме в Белогородке произошел из-за поджога. Правоохранители выяснили, что мужчина пытался скрыть убийство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает "РБК-Украина".

В убийстве подозревают моряка дальнего плавания. Сейчас он задержан и участвует в следственных действиях, которые проводят правоохранители.

"Там умышленное сокрытие следов преступления. Моряк дальнего плавания убил погибшего. Перерезал горло и вырезал сердце. Потом облил все смесью, которую мы сейчас устанавливаем, и поджег, чтобы скрыть следы преступления", - сказали в полиции.

Правоохранители готовят подозрение задержанному. Его подозревают по статье "Умышленное убийство" и статье "Об умышленном повреждении имущества". Мужчине грозит от 15 лет лишения свободы.

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Напомним, в понедельник, 21 июня, в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением.

Позже в одной из квартир дома сотрудники ГСЧС обнаружили тело мужчины без признаков жизни

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