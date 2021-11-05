Помогли доставить уголь: В ВСУ рассказали, что делали в Старомарьевке

Они охраняли представителей благотворительной организации

Военные Вооруженных сил Украины помогли гуманитарной миссии доставить жителям Старомарьевки уголь для отопления. Об этом сообщила пресс-служба 93 ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

Как отмечается, военные охраняли представителей благотворительной организации.

По их словам, жители села Старомарьевка, которое находится на неподконтрольной Украине территории, смогли получить уголь для отопления от Красного Креста.

"Ранее сторона-агрессор в течение 1,5 месяца блокировала международным гуманитарным организациям доступ к жителям Старомарьевки", – говорится в сообщении.

При этом, оказать гуманитарную и медицинскую помощь жителям села решила рабочая группа Мирненской военно-гражданской администрации. А инициативу поддержало руководство 93 бригады "Холодный Яр", обеспечив ее охраной.

"Это привело к массированным обстрелам Гранитного со стороны российских наемников, в результате которых погиб военнослужащий бригады Георгий Халиков, были повреждены дома местных жителей, гражданская инфраструктура и камера ОБСЕ", – подчеркнули военные.

Однако незаконные вооруженные формирования все же предоставили возможность доставить уголь жителям села, но после огласки ситуации.

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Напомним, что ранее в социальной сети распространилась информация о том, что Вооруженные силы Украины вернули село Старомарьевку на Донбассе, оборудовали там блок-пост и оборонительные позиции. Тем не менее руководство 93 бригады "Холодный Яр" опровергли ее.