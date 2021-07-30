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Полиция задержала двух участников столкновений под ОП

Двух участников беспорядков под ОП задержали Национальная полиция

Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения

В пятницу, 30 июля, во время ЛГБТ-акции под офисом президента правоохранители задержали двух участников. Им грозит арест до 15 суток. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Во время проведения митинга возле офиса президента Украины двое участников совершили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан.

На замечания прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали нарушителей, после чего их доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных.

Подчеркивается, злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения.

Правоохранители составили на нарушителей протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Напомним, ранее мы писали, что на ЛГБТ-акции в пятницу, 30 июля под Офисом президента произошли столкновения. По предварительной информации были задержаны несколько участников конфликта. Правоохранители применили слезоточивый газ.

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