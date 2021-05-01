Полиция составила протокол на участника марша в честь "СС Галичина"

В центре Киева впервые прошло шествие в честь дивизии СС "Галичина" visualrian.ru

Также открыто уголовное производство

Киевские полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, использовавшего нацистское приветствие во время марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева

"После завершения акции во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие. Сотрудники полиции установили, что нацистское приветствие использовал житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Новости по теме: В Офисе президента осудили проведение марша в честь дивизии СС "Галичина"

Напомним, вечером 28 апреля около 250 человек закончили марш черных вышиванок по поводу 78-летие дивизии СС " Галичина" на Майдане Независимости в Киеве.