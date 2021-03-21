Полиция открыла производство и задержала одного из участников акции под ОП

Под участком ночью произошли столкновения

Полиция открыла уголовное производство по факту событий во время акции сторонников активиста Сергея Стерненка возле Офиса президента и задержала одного из ее участников. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киеве.

Как отмечается, его действия квалифицировали как хулиганство. Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

При этом в полиции уточнили, что на митинге задержали "одного из самых агрессивных участников" — это уроженец Винницкой области, 1995 года рождения.

Правоохранители утверждают, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

В Telegram-канале Сергея Стерненко сообщили, что речь идет о мужчине по имени Владислав Сорд (Стафийчук). Возле Печерского отделения полиции, где его удерживали, ночью произошли столкновения между сторонниками Стерненка и правоохранителями, которые применили слезоточивый газ. Те, кто пришел поддержать Стафийчука, хотели помешать полиции вывезти его в изолятор временного содержания под Киевом.

Также известно, что Влад Сорд (Стафийчук) — писатель, ветеран на позывной "Змей". Служил в "Правом секторе" и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр. После возвращения из АТО вместе с женой основал издательство "Дом химер".

Напомним, накануне вечером возле Офиса президента прошла акция в поддержку осужденного Сергея Стерненка. Его сторонники обнародовали пять требований к власти, среди которых главное - освобождение активиста из-под стражи.

Некоторые митингующие расписали стены ОП, забросали здание дымовыми шашками, также пытались поджечь табличку "президент Украины" и разбили стекло в дверях ОП.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал такие действия "провокацией", а "заинтересованным" в этом — лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. У Порошенко все обвинения отвергают.

Новости по теме: Приморский суд Одессы оставил Сергея Стерненко под стражей

Ранее, 23 февраля, состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 лет лишения свободы.

Сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещал обжаловать решение.