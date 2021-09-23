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Покушение на жизнь Шефира: В Киевской области обследуют более 430 га леса

Отрабатываются ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты и пути отхода стрелка

В Киевской области правоохранители обследуют более 430 гектаров леса по делу покушения на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира, во время которого пострадал его водитель. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полиция Киевской области вместе с Национальной гвардией и работниками ГСЧС сейчас обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты. Работники ГСЧС начали осмотр ближайших водоемов, подключились водолазы", – отметили в ведомстве.

В свою очередь, оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей, проверяют возможные пути отхода стрелка, отрабатывают средства, которые передвигались в пределах места совершения преступления.

Кроме того, сообщается, что изъятые с места обстрела гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

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Напомним, вчера, 22 сентября, около 10:00 в машину первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира произвели выстрелы автоматной очередью. В автомобиль попало более 10 пуль.

В результате инцидента, пострадал водитель первого помощника президента. Сам Шефир не пострадал.

По факту обстрела автомобиля открыто уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц согласно ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что полиция рассматривает как основные версии обстрела автомобиля Шефира – покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизацию политической ситуации. В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств.

В Офисе президента расценивают обстрел автомобиля первого помощника президента – как покушение на его жизнь. Само нападение связывают с активной политикой главы государства

Впоследствии первый помощник президента Украины Сергей Шефир лично прокомментировал покушение на себя. Он считает, что основной целью покушения на него было запугать высшие эшелоны власти.

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