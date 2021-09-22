Покушение на Шефира: Раненный водитель в стабильном состоянии, угрозы жизни нет

Операция прошла стандартно, без осложнений. Все ранения были в ногу, пациент был в сознании

Водитель Сергея Шефира Александр Иванько, пострадавший во время обстрела автомобиля , находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенов на брифинге, передает "РБК-Украина" .

"Пациент Александр Иванько был доставлен на скорой помощи... Я могу сказать только одно – медицинская помощь ему была оказана в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии", – рассказал медик.

По его словам, в отношении пациента не принимались реанимационные мероприятия. Операция прошла стандартно, без осложнений. Семенов уточнил, что все ранения были в ногу, пациент был в сознании.

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Напомним, сегодня, около 10:00 в машину первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира произвели выстрелы автоматной очередью. В автомобиль попало более 10 пуль.

В результате инцидента, пострадал водитель первого помощника президента. Сам Шефир не пострадал.

Впоследствии первый помощник президента Украины Сергей Шефир прокомментировал покушение на себя. Он считает, что основной целью покушения на него было запугать высшие эшелоны власти.