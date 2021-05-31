Похищение человека и незаконное обращение с оружием: Апелляционный суд признал Стерненко виновным
Ему все еще грозит заключение
Одесский апелляционный суд признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и незаконном обращении с оружием. Об этом сам подсудимый сообщил на своей странице в Facebook.
"146 статью по мне и Демчуку оставляют... По ч. 1 ст. 263 УК меня также признают виновным. То есть стартовый шумовой пистолет суд считает огнестрельным оружием. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", - написал Стерненко.
При этом стоит заметить, что ранее Апелляционный суд Одессы оправдал Стерненко по делу о завладении чужим имуществом.
Напомним, 23 февраля Сергея Стерненко и Руслана Демчука признали виновными в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, разбое и незаконном ношении оружия и огласили приговор - 7 лет содержания под стражей. Тогда сразу из зала суда радикалов отправили в СИЗО.
Стерненко вину не признал и пообещал обжаловать это решение.
9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест.