Похищение человека и незаконное обращение с оружием: Апелляционный суд признал Стерненко виновным

Сергей Стерненко в зале суда Ґрати

Ему все еще грозит заключение

Одесский апелляционный суд признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и незаконном обращении с оружием. Об этом сам подсудимый сообщил на своей странице в Facebook.

"146 статью по мне и Демчуку оставляют... По ч. 1 ст. 263 УК меня также признают виновным. То есть стартовый шумовой пистолет суд считает огнестрельным оружием. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", - написал Стерненко.

При этом стоит заметить, что ранее Апелляционный суд Одессы оправдал Стерненко по делу о завладении чужим имуществом.

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Напомним, 23 февраля Сергея Стерненко и Руслана Демчука признали виновными в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, разбое и незаконном ношении оружия и огласили приговор - 7 лет содержания под стражей. Тогда сразу из зала суда радикалов отправили в СИЗО.

Стерненко вину не признал и пообещал обжаловать это решение.

9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест.