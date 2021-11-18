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Пограничники задержали мигрантов из Беларуси под видом "туристов"

Фото из открытых источников

В ходе дополнительной проверки выяснилось, что иностранцы несколько недель назад прилетели в Минск и сразу же направились в Гродненскую область

На границе Украины с Беларусью пограничники задержали 15 граждан с Ближнего Востока под видом туристов. Об этом сообщает пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь за более чем вымышленную цель поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, иностранцы приехали в пограничный пункт рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля они заявили, что направляются в Украину с целью туризма. Однако в ходе дополнительной проверки выяснилось, что иностранцы несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область.

"Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Именно из Львова они, казалось бы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил правоохранителей и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", - добавили в ведомстве.

Также пограничники отметили, у большинства лиц паспорта были выданы в одно время - сентябрь-октябрь 2021 года.

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Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали группу нелегальных мигрантов из Пакистана и Афганистана. Как отмечалось, они двигались сталкерскими маршрутами с территории Беларуси. В Украине их должны были встретить и помочь попасть в одну из стран ЕС по новым документам.

Впоследствии, пресс-служба Государственной пограничной службы заявила, что информация об обнаружении незаконных мигрантов в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС не соответствует действительности.

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