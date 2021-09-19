Поезд "Черновцы-Киев" временно изменил маршрут из-за обвала почвы

Facebook АО "Укрзализныця"

Поезд не будет останавливаться на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны

АО "Укрзалізниця" изменило маршрут пассажирского поезда №118, который следует из Черновцов в Киев из-за обвала почвы. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Facebook.

"Внимание: изменение маршрута! В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Восстановительные работы уже ведутся, но займут не менее 10 часов. Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы — Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь", - говорится в сообщении.

Также придется исключить некоторые остановки поезда. В частности, поезд не будет останавливаться на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны.

"Пассажиров с этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали три вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на 1 час прибудет объездным маршрутом поезд №118", - добавили в УЗ.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 5 октября запускает новый региональный поезд №795/796. Он будет курсировать по маршруту Киев – Гайворон (Кировоградская область).