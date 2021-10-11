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Поезд Бахмут-Львов столкнулся с комбайном. Рейс задерживается на несколько часов

Правоохранители устанавливают подробности происшествия

Фото из открытых источников

На участке Фастов - Житомир произошло ДТП с участием поезда и комбайна. В результате аварии повреждены 6 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

"По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирский поезд №141 Бахмут - Львов", - пишет пресс-служба.

Фото из открытых источников

В результате столкновения были повреждены 6 вагонов. Пассажиры и бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия.

Новости по теме: В Николаевской области КрАЗ столкнулся с поездом, водитель грузовика погиб

Ранее сообщалось, что в Киевской области на Фастовщине произошло ДТП с участием поезда и грузовика.

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