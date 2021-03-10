Подрыв военных на Донбассе: Экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении

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Досудебное расследование осуществляли следователи ГБР

Бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей сообщили о подозрении в халатности, что привело к гибели троих военнослужащих в Донецкой области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона сообщено о подозрении бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей по факту небрежного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и осуществления ограждение группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Кроме этого, он не проинформировал командование о местонахождении мин, не принял мер по охране этого участка местности и разминированию взрывоопасных предметов.

Напомним, 14 февраля этого года недалеко от населенного пункта Новолуганское трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего они погибли.