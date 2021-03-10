live
Новости » События Читати новину українською

Подрыв военных на Донбассе: Экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении

Фото из открытых источников

Досудебное расследование осуществляли следователи ГБР

Бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей сообщили о подозрении в халатности, что привело к гибели троих военнослужащих в Донецкой области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора

"Под процессуальным руководством прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона сообщено о подозрении бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей по факту небрежного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Новости по теме: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе факты перемещения Украиной по железной дороге ракетных комплексов, гаубиц и танков

Как отмечается, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и осуществления ограждение группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Кроме этого, он не проинформировал командование о местонахождении мин, не принял мер по охране этого участка местности и разминированию взрывоопасных предметов.

Новости по теме: Новый план урегулирования конфликта на Донбассе презентуют до конца марта, - Арестович

Напомним, 14 февраля этого года недалеко от населенного пункта Новолуганское трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего они погибли.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мой парень и это ведомство: Байден забыл название Пентагона и имя его главы В США создают новое лекарство от COVID-19, предыдущие испытания оказались успешными В США до 30 тысяч компаний подверглись хакерским атакам из-за уязвимости Microsoft Украина хочет получить четкий сигнал от США о членстве страны в НАТО

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21