Подрыв военных на Донбассе: Экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении
Досудебное расследование осуществляли следователи ГБР
Бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей сообщили о подозрении в халатности, что привело к гибели троих военнослужащих в Донецкой области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Под процессуальным руководством прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона сообщено о подозрении бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей по факту небрежного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и осуществления ограждение группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.
Кроме этого, он не проинформировал командование о местонахождении мин, не принял мер по охране этого участка местности и разминированию взрывоопасных предметов.
Напомним, 14 февраля этого года недалеко от населенного пункта Новолуганское трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего они погибли.