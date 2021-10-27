Подросток, совершивший смертельное ДТП в Харькове, в 2019 году устроил стрельбу в маркете

В Харькове произошло смертельное ДТП Telegram-канал "Харьков Life"

Это означает, что виновник находится под условным сроком

Избрание меры пресечения 16-летнему водителю автомобиля Infiniti, который совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и трое травмированы, планируется в четверг 28 октября, он уже имеет "криминальную историю". Об этом заявил начальник отдела следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Александр Умников на брифинге, цитирует "Интерфакс-Украина"

"Мера пресечения в виде содержания под стражей, на этом будут настаивать и следствие, и прокуратура. Этот вопрос будет решаться завтра", - сказал он.

Умников отметил, что в июле Червонозаводский райсуд Харькова признал подростка виновным в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести и приговорил к отбыванию наказания условно.

То есть человек находится под условным сроком наказания. В настоящее время он не имеет права совершать никаких уголовных правонарушений. В то же время, человек пошел на грубое нарушение, что привело к такой ужасной аварии, подчеркнул начальник следственного управления.

По словам представителя полиции, в сентябре текущего года на подростка были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без удостоверения водителя и превышение допустимой скорости), 9 ноября должны быть рассмотрены судом.

Умников сообщил, что автомобиль, на котором было совершено ДТП, зарегистрирован на мать подростка, а вскоре после аварии в полицию поступило телефонное заявление об угоне этой машины.

Новости по теме: Украинская танцовщица Илона Гвоздева попала в ДТП

Напомним, трагедия произошла накануне вечером, 26 октября, около 20:45. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте трое пассажиров Infifniti – двое парней 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнего водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 УКУ, в соответствии с которой ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.