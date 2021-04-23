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Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области повесился в СИЗО

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой МВД

Он сделал веревку из простыней

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсонской области повесился прямо в СИЗО. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

"Около 6 утра в полицию поступило сообщение, что подозреваемый в изнасиловании девочки мужчина повесился в СИЗО", - отметил он. 

Также стало известно, что сокамерник арестованного утром увидел, что тот порезал простыни, сделал из них веревку и повесился на форточке.

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Напомним, 8 марта в одном из поселков Херсонской области пропала девочка. Она пошла встречать папу с подарками на автобусную остановку и не вернулась.

После четырех дней поисков ребенка нашли мертвым. Тело девочки упаковали в мешок и выбросили в сельскохозяйственном сооружении.

Вскоре в полиции сообщили, что ее задушили и, возможно изнасиловали, поскольку на теле обнаружили соответствующие следы.

Оказалось, что к убийству девочки был причастен 62-летний мужчина, который живет неподалеку от ее отца и был его знакомым.

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