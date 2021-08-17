home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Подозреваемого в убийстве полицейского в Херсонской области арестовали без права на залог

Сейчас гражданин под круглосуточной охраной находится в специальном лечебном учреждении

Фото из открытых источников

В Херсоне суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который зарезал ножом полицейского во время вызова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила полиция Херсонской области.

"Следственный судья поддержал ходатайство следователя и избрал 45-летнему подозреваемому в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога", - говорится в публикации.

Известно, что в настоящее время гражданин под круглосуточной охраной находится в специальном больничном учреждении. Если судебно-психиатрическая экспертиза признает мужчину вменяемым он будет переведен в следственный изолятор.

Новости по теме: В Черкасской области похитили шестилетнего мальчика

Напомним, 15 августа инспектор группы реагирования Каховского отдела полиции во время обслуживания вызова получил ножевые ранения. Организм 44-летнего полицейского не смог противостоять полученным травмам и милиционер умер во время оказания медицинской помощи.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки почти 400 нарушений "тишины" в Донецкой области На Донбассе зона возле Золотого превращается в горячую точку, - ОБСЕ Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала на Донбассе 741 нарушение "тишины" Назначен новый специальный представитель главы ОБСЕ в Украине

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект