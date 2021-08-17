Подозреваемого в убийстве полицейского в Херсонской области арестовали без права на залог

Сейчас гражданин под круглосуточной охраной находится в специальном лечебном учреждении

Фото из открытых источников

В Херсоне суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который зарезал ножом полицейского во время вызова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила полиция Херсонской области.

"Следственный судья поддержал ходатайство следователя и избрал 45-летнему подозреваемому в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога", - говорится в публикации.

Известно, что в настоящее время гражданин под круглосуточной охраной находится в специальном больничном учреждении. Если судебно-психиатрическая экспертиза признает мужчину вменяемым он будет переведен в следственный изолятор.

Новости по теме: В Черкасской области похитили шестилетнего мальчика

Напомним, 15 августа инспектор группы реагирования Каховского отдела полиции во время обслуживания вызова получил ножевые ранения. Организм 44-летнего полицейского не смог противостоять полученным травмам и милиционер умер во время оказания медицинской помощи.