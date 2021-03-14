Подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области взяли под арест

Убийство 7-летней девочки Полиция Херсонской области

Ребенка нашли мертвым со следами удушения и, возможно, изнасилования

В Херсонской области взяли под стражу подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой. Об этом сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко на своей странице в Facebook.

"Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - написала она.

Усенко добавила, что только благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области подозреваемый установлен по "горячим следам" - через двое суток после обнаружения тела ребенка.

Имя подозреваемого она не назвала, однако указала, что мужчине 52 года.

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Напомним, 8 марта в одном из селений Херсонской области пропала девочка. Она пошла встречать папу с подарками на автобусную остановку и не вернулась.

После четырех дней поисков ребенка нашли мертвым. Тело девочки упаковали в мешок и выбросили в сельскохозяйственной постройке.

Вскоре в полиции сообщили, что ее задушили и, возможно изнасиловали, так как на теле обнаружили соответствующие следы.