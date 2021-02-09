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Подделали водительских удостоверений 20 млн гривен: В Киеве задержали организаторов схемы

Заказчики платили за документ по 43 тыс. гривен

В Киеве правонарушители занимались изготовлением и выдачей поддельных водительских прав европейского образца, обманув людей на 20000000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, незаконный бизнес организовал 29-летний киевлянин. Он создал веб-сайты, где принимались заказы на документы.

При этом добавляется, что он также нанял около 20 рабочих, которые работали в call-центрах и консультировали потенциальных клиентов.

"Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти работник "компании" ", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, преступники таким образом изготавливали удостоверение и доставляли их заказчикам по почте. Сумма за такую ​​услугу составляла 43 000 гривен.

Правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников, а также в call-центре, там удалось найти компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и непосредственно водительского удостоверения европейского образца.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым может грозить лишение свободы сроком до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

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Ранее сообщалось, что на Западной Украине мошенники подделывали карточки резидентов стран Евросоюза. Стоимость комплекта поддельных документов составляла от 300 евро.

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