Подделали водительских удостоверений 20 млн гривен: В Киеве задержали организаторов схемы

Заказчики платили за документ по 43 тыс. гривен

В Киеве правонарушители занимались изготовлением и выдачей поддельных водительских прав европейского образца, обманув людей на 20000000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, незаконный бизнес организовал 29-летний киевлянин. Он создал веб-сайты, где принимались заказы на документы.

При этом добавляется, что он также нанял около 20 рабочих, которые работали в call-центрах и консультировали потенциальных клиентов.

"Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти работник "компании" ", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, преступники таким образом изготавливали удостоверение и доставляли их заказчикам по почте. Сумма за такую ​​услугу составляла 43 000 гривен.

Правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников, а также в call-центре, там удалось найти компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и непосредственно водительского удостоверения европейского образца.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым может грозить лишение свободы сроком до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Западной Украине мошенники подделывали карточки резидентов стран Евросоюза. Стоимость комплекта поддельных документов составляла от 300 евро.