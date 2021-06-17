Под Житомиром сел самолет, который незаконно залетел из Румынии

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На борту самолета было три человека, которых также задержали

Украинские пограничники задержали вблизи города Бердичева (Житомирская обл.) самолет, который незаконно пересек украинско-румынскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг.

"Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили место вероятного приземления нарушителей - аэродром неподалеку от города Бердичев в Житомирской области. На место, подготовленное для посадки воздушного судна прибыли сотрудники оперативно-розыскного подразделения Житомирского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что когда самолет приземлился, то правоохранители отправились для задержания.

"Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова начало движение и поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. После чего АН-2 снова совершил посадку", - сообщают пограничники.

Они уточняют, что на борту самолета было три человека, которых также задержали. Также при осмотре места происшествия обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

"По данному факту в компетентные органы направлено сообщение о выявлении правонарушения по признакам ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов" и ст. 332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Обстоятельства правонарушения выясняются", - резюмируют в Госпогранслужбе.

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