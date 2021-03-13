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Под Житомиром молодая женщина лишилась новорожденных двойняшек

Фото из открытых источников

Она вызвала искусственные роды и скрывала тела детей в подвале

На Житомирщине женщина самостоятельно избавилась от двух новорожденных младенцев. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры. 

Как отмечается, 31-летняя женщина на 6 месяце беременности решила избавиться от своих детей. Она выпила медицинский препарат, вызвавший искусственные роды. Вследствие чего роженица скрыла новорожденных двойняшек в подсобном помещении своего домохозяйства.

При этом добавляется, что в совершении преступления женщину заподозрила соседка, которая заметила, что женщина в течение длительного времени имела признаки беременности, однако самих малышей видно не было.

Стало известно, что правонарушительница предварительно уже была лишена родительских прав в отношении семерых детей.

Сейчас осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст. 117 УК Украины).

Ранее сообщалось, что на Ровенщине мать родила младенца и положила его в морозилку. Таким образом она пыталась избавиться от ребенка. 

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