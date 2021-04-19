Под Запорожьем произошло смертельное ДТП с одной жертвой и четырьмя пострадавшими

Национальная полиция

Среди травмированных 7-летний ребенок

Под Запорожьем в смертельной аварии столкнулись две машины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в области.

Как отмечается, инцидент произошел 18 апреля около 19:30 на трассе "Харьков-Симферополь" на территории Кушугумской территориальной общины.

"Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля "Subaru Legacy", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Dawoo Nexia" под управлением 39-летнего жителя города Запорожья", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в результате аварии пассажирка "Subaru Legacy" от полученных травм скончалась на месте происшествия. Телесные повреждения получили водитель "Subaru Legacy" и двое его пассажиров, среди которых 7-летний ребенок, а также 38-летняя женщина-пассажир автомобиля "Dawoo Nexia".

По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжаются следственные действия.

Как сообщает Укринформ, ссылаясь на собственные источники в Государственном бюро расследований, за рулем одного из автомобилей оказался 35-летний работник Управления патрульной полиции в Запорожской области. Он выехал на встречную полосу для обгона, чем и вызвал масштабную аварию.

Напомним, ранее на Житомирщине полицейский насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Для его задержания в области ввели спецоперацию.