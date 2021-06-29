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Под Тернополем масштабный пожар: Горит свалка

ГСЧС

Глубина залегания мусора в очаге пожара – до 10 метров

Под Тернополем возник пожар на одной из крупнейших в области свалок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в области в Фейсбуке.
 
"В селе Малашевцы Тернопольской территориальной общины Тернопольского района возник пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади ориентировочно 100 м кв. Глубина залегания мусора в очаге пожара – до 10 метров", - говорится в сообщении.
 
ГСЧС

 
По состоянию на 15:30 ликвидация пожара на Малашовецкой свалке продолжается.
 
К тушению пожара всего привлечено: от ГУ ГСЧС - 4 ед. техники (в т. ч. 3 АЦ) и 16 чел. л/с., от коммунальных и других служб – 5 ед. вспомогательной техники.
 
Организована бесперебойная подача воды на тушение путем ее подвоза.
 
Напомним, ранее в Тернопольской области на свалке нашли тело новорожденного мальчика.
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