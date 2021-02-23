Под судом по делу Стерненко произошли столкновения с полицией

Сергей Стерненко Общественное

Во время оглашения самого приговора была толкотня

В Одессе под Приморским судом, где сегодня огласили приговор активисту Сергею Стерненку вспыхнули акции протеста, которые впоследствии переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, столкновения произошли на заднем выходе из суда. Сейчас участники протеста блокируют выход из здания, поставили авто и заблокировали выезд.

Также во время оглашения самого приговора была толкотня.

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Напомним, что сегодня состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 лет лишения свободы. После этого на Стерненко надели наручники и должны были вывезти с территории суда. Сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещает обжаловать решение.