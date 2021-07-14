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Под Радой произошли столкновения между ветеранами-силовиками и полицией. Видео

Укринформ

Силовики применили слезоточивый газ

Участники акции под парламентом, которые требуют перерасчета пенсий военным и пенсионерам МВД, прорвали ограждение и пытались пройти в Верховную Раду, им помешали правоохранители, передает "Укринформ".

"Участники митинга за перерасчет пенсий ветеранам органов внутренних дел, которые стояли за оградой на Площади Конституции, прорвали забор, пытаясь прорваться к зданию Верховной Рады, где проходит пленарное заседание. Правоохранители им препятствуют, произошла потасовка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пенсионеры органов внутренних дел - митингуют возле парламента с утра. Они требуют перерасчета пенсий, который обещала власть. В частности, хотели, чтобы к ним вышел на разговор председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, когда этого не произошло, митингующие решили пойти к нему сами. Впрочем, их оттеснили правоохранители.
 
 
Как сообщает "РБК-Украина", столкновения между митингующими и силовиками то стихали, то начинались с новой силой. Правоохранители применяли слезоточивый газ.

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Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для восстановления справедливости в выплате пенсий военным пенсионерам. Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, находящихся на пенсии. Соответствующее постановление Кабинет Министров должен был рассматривать на сегодняшнем заседании.

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